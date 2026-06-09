theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 19:52
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Троллейбус №34 временно изменил маршрут из-за ремонта дороги к Трушенам

В Кишиневе временно изменили маршрут троллейбуса №34 в направлении города. Причина связана с ремонтом подъездной дороги к селу Трушены.

Троллейбус №34 временно изменил маршрут из-за ремонта дороги к Трушенам.
Троллейбус №34 временно изменил маршрут из-за ремонта дороги к Трушенам.

На время работ троллейбусы будут следовать из Трушен по улице 27 Августа, затем через Думбраву по улице Кодрилор, Балканское шоссе и Каля Ешилор. Далее маршрут продолжится по обычной схеме, передает rupor.md

Из-за изменений возможны отклонения от расписания.

В мэрии сообщили, что вернутся с обновленной информацией после возобновления движения троллейбусов по прежнему маршруту.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте