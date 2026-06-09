Троллейбус №34 временно изменил маршрут из-за ремонта дороги к Трушенам.

На время работ троллейбусы будут следовать из Трушен по улице 27 Августа, затем через Думбраву по улице Кодрилор, Балканское шоссе и Каля Ешилор. Далее маршрут продолжится по обычной схеме, передает rupor.md

Из-за изменений возможны отклонения от расписания.

В мэрии сообщили, что вернутся с обновленной информацией после возобновления движения троллейбусов по прежнему маршруту.