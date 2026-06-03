Кредит ЕБРР удваивается: Правительство запрашивает ещё 150 млн евро.

Власти заявляют, что первоначально утверждённых средств недостаточно, поскольку стоимость работ увеличилась, сообщает IPN.

Средства будут направлены на реконструкцию дороги M1 Кишинёв-Леушень протяжённостью 84 км, а также на модернизацию второго участка кольцевой дороги Кишинёва по трассе M2 длиной около 9,5 км.

После модернизации наиболее загруженные участки дороги между Леушень и Кишинёвом будут четырёхполосными. Речь идёт об участке от Леушень до развязки Хынчешть-Лэпушна, а также отрезке от Суручень до столицы. На остальных участках будет обустроена дорога типа «2+1» с дополнительной полосой для обгона, которая будет чередоваться в зависимости от направления движения. Согласно проекту, дорога будет построена из бетона.

Что касается второго участка кольцевой дороги Кишинёва, планируется расширение до четырёх полос на отрезке между развязкой Скулень и круговым движением в Яловень, а также устройство развязок и разноуровневых пересечений для улучшения пропускной способности. Начало работ запланировано на 2027 год.

Кредит ЕБРР будет погашен в течение максимум 25 лет с льготным периодом около трёх лет, в течение которого будут выплачиваться только проценты и комиссии. При подписании соглашения из госбюджета будет уплачен комиссионный сбор в размере 1,5 млн евро.

Этот кредит предоставляется в дополнение к ранее заключённому Республикой Молдова с ЕБРД кредиту на тот же проект в размере 150 миллионов евро. Таким образом, общий объём финансирования реконструкции дороги Кишинёв-Леушень и второго участка кольцевой дороги Кишинёва составит 300 млн евро.