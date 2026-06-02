bani.md
2 Июня 2026, 13:41
6 133
Боля: Дороги как в ЕС появятся в Молдове лишь через годы

Более 60% дорог в Молдове находятся в плохом состоянии. Как заявил министр инфраструктуры Владимир Боля, дороги европейского уровня в стране появятся лишь со временем — по мере инвестиций и модернизации транспортной сети.

Масштаб проблемы, отметил Боля, не позволяет решить её в короткие сроки, сообщает bani.md

«Европа строила свою инфраструктуру годами, а не за один день», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что около 6 тысяч километров дорог находятся под управлением Министерства инфраструктуры через Государственную администрацию автомобильных дорог. Ещё примерно 6 тысяч километров обслуживаются районными советами, а остальные дороги находятся в ведении местных органов власти.

По словам Боли, имеющихся финансовых ресурсов недостаточно для полноценного ремонта и содержания всей дорожной сети. В 2026 году из Дорожного фонда на содержание, ремонт и проектирование государственных дорог было выделено около 1,8 млрд леев. Аналогичная сумма была направлена районным администрациям.

В этой связи правительство приняло решение выделить дополнительные средства местным властям через программу «Европа рядом», чтобы примэрии могли инвестировать в ремонт местных дорог, строительство мостов, кольцевых развязок и других объектов инфраструктуры.

Министр считает, что децентрализация инвестиций и более активное участие местных властей помогут ускорить модернизацию дорожной инфраструктуры в ближайшие годы.

Источник
bani.md
