31 Июля 2026, 20:17
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В Кишинёве стартует второй этап приёма в лицеи.
В Кишинёве стартует второй этап приёма в лицеи
Главное управление образования, молодёжи и спорта (DGETS) мэрии муниципия Кишинёв сообщает о завершении первого этапа приёма в лицеи на 2026–2027 учебный год.
Сегодня был опубликован список оставшихся свободных мест в лицеях муниципия Кишинёв, передает noi.md
Если вы не были зачислены на первом этапе или не успели подать документы, вы можете принять участие во втором этапе приёма.
Календарь второго этапа:
- 3–6 августа 2026 года — подача документов в онлайн-формате;
- 7–11 августа — рассмотрение документов приёмными комиссиями;
- 12 августа — публикация результатов;
- 13–14 августа — предоставление оригиналов документов и подтверждение полученного места.
Подача документов в государственные учебные заведения осуществляется исключительно в онлайн-режиме через платформу.