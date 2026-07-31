В Кишинёве стартует второй этап приёма в лицеи.

Главное управление образования, молодёжи и спорта (DGETS) мэрии муниципия Кишинёв сообщает о завершении первого этапа приёма в лицеи на 2026–2027 учебный год.

Сегодня был опубликован список оставшихся свободных мест в лицеях муниципия Кишинёв, передает noi.md

Если вы не были зачислены на первом этапе или не успели подать документы, вы можете принять участие во втором этапе приёма.

Календарь второго этапа:

3–6 августа 2026 года — подача документов в онлайн-формате;

7–11 августа — рассмотрение документов приёмными комиссиями;

12 августа — публикация результатов;

13–14 августа — предоставление оригиналов документов и подтверждение полученного места.

Подача документов в государственные учебные заведения осуществляется исключительно в онлайн-режиме через платформу.