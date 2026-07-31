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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 20:17
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В Кишинёве стартует второй этап приёма в лицеи

Главное управление образования, молодёжи и спорта (DGETS) мэрии муниципия Кишинёв сообщает о завершении первого этапа приёма в лицеи на 2026–2027 учебный год.

В Кишинёве стартует второй этап приёма в лицеи.
В Кишинёве стартует второй этап приёма в лицеи.

Сегодня был опубликован список оставшихся свободных мест в лицеях муниципия Кишинёв, передает noi.md

Если вы не были зачислены на первом этапе или не успели подать документы, вы можете принять участие во втором этапе приёма.

Календарь второго этапа: 

  • 3–6 августа 2026 года — подача документов в онлайн-формате; 
  • 7–11 августа — рассмотрение документов приёмными комиссиями; 
  • 12 августа — публикация результатов; 
  • 13–14 августа — предоставление оригиналов документов и подтверждение полученного места.

Подача документов в государственные учебные заведения осуществляется исключительно в онлайн-режиме через платформу.

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Источник
noi.md logonoi
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