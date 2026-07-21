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moldova1.md logomoldova1
21 Июля 2026, 22:32
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Конкурс в лицеи Кишинева остается высоким

На 5 822 места в десятых классах уже претендуют почти 8 тысяч абитуриентов. Зачисление проходит на конкурсной основе - по среднему баллу аттестата об окончании гимназии и в пределах количества мест в выбранных лицеях.

Конкурс в лицеи Кишинева остается высоким.
Конкурс в лицеи Кишинева остается высоким.

Результаты первого этапа приемной кампании объявят на следующей неделе. Те, кто не пройдет конкурс на первом этапе, смогут принять участие во втором. Он состоится в первые две недели августа, передает moldova1.md

По данным Министерства образования, в прошлом учебном году в лицеи по всей стране были зачислены около 13 тысяч учащихся - это больше половины выпускников гимназий.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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