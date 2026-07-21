Конкурс в лицеи Кишинева остается высоким.

На 5 822 места в десятых классах уже претендуют почти 8 тысяч абитуриентов. Зачисление проходит на конкурсной основе - по среднему баллу аттестата об окончании гимназии и в пределах количества мест в выбранных лицеях.

Результаты первого этапа приемной кампании объявят на следующей неделе. Те, кто не пройдет конкурс на первом этапе, смогут принять участие во втором. Он состоится в первые две недели августа, передает moldova1.md

По данным Министерства образования, в прошлом учебном году в лицеи по всей стране были зачислены около 13 тысяч учащихся - это больше половины выпускников гимназий.