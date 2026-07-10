Население Молдовы может сократиться до двух миллионов человек к 2040 году.

Население Республики Молдова продолжает сокращаться на фоне снижения рождаемости, высокой эмиграции и демографического дисбаланса.

По прогнозам специалистов, к 2040 году в стране останется около двух миллионов жителей, что более чем на 300 тысяч меньше нынешнего показателя, передает moldova1.md

Об этом сообщил научный сотрудник Центра демографических исследований Национального института экономических исследований при Академии экономических знаний Молдовы Виталий Штирба. По его словам, несмотря на то что мальчиков рождается больше, чем девочек, численность мужчин с возрастом сокращается быстрее из-за более высокой смертности и преобладания мужчин среди трудовых мигрантов.

В настоящее время женщины составляют более 53% населения страны. В некоторых районах на 100 женщин приходится лишь 85 мужчин. При этом внутренняя миграция также усиливает дисбаланс: женщины чаще переезжают из сельской местности в города, тогда как в селах остается больше молодых мужчин.

Еще одной тревожной тенденцией остается падение рождаемости. В 2025 году в Молдове был зафиксирован самый низкий показатель за последние годы — в стране родилось чуть более 22 тысяч детей.

По словам эксперта, число людей репродуктивного возраста ежегодно сокращается, а молодые семьи все чаще откладывают рождение детей. Среди основных причин — стремление сначала обеспечить финансовую стабильность, приобрести жилье и построить карьеру.

По оценкам демографов, если нынешние тенденции сохранятся, к 2040 году население Молдовы сократится до примерно двух миллионов человек. Прогноз не учитывает население левобережья Днестра и муниципия Бендеры.

Схожие изменения наблюдаются и на глобальном уровне. Согласно опубликованному 10 июля докладу Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), молодые люди во многих странах откладывают создание семьи и рождение детей до достижения финансовой независимости, появления собственного жилья и стабильных отношений.

При этом, несмотря на замедление темпов роста населения мира, численность жителей планеты уже превысила 8,3 миллиарда человек. По прогнозам ООН, к 2070 году она может достичь около 11 миллиардов, после чего рост населения стабилизируется или начнет снижаться.