Молдова теряет население: парламентская комиссия подготовила советы для кабмина

Миграция, снижение рождаемости и старение населения входят в число самых серьёзных проблем для Республики Молдова, оказывая значительное влияние на экономику и социальную сферу страны.

Об этом заявил председатель Парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, передает rupor.md

По его словам, после проведения парламентских слушаний комиссия подготовила рекомендации для правительства, направленные на поддержку возвращения граждан из диаспоры и снижение последствий демографического спада.

На пресс-брифинге депутат представил выводы парламентского контроля о влиянии миграции на основные права человека. Он отметил, что эмиграция, снижение рождаемости и старение населения напрямую отражаются на рынке труда, системах социальной защиты, здравоохранении и образовании, а также на развитии местных сообществ.

Григорий Новак сослался на данные Национального бюро статистики, согласно которым численность населения с постоянным местом проживания сократилась примерно на 320 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. При этом данные переписи населения 2024 года показывают, что в ряде населённых пунктов количество жителей значительно уменьшилось, а некоторые территории сталкиваются с серьёзными процессами депопуляции.

Среди рекомендаций, подготовленных парламентской комиссией, разработка национального плана поддержки возвращения граждан из диаспоры, а также сокращение бюрократических барьеров для их реинтеграции.

Кроме того, комиссия предлагает создать механизм координации процесса возвращения граждан и разработать государственные политики, направленные на борьбу с демографическим спадом и снижением уровня бедности.

Григорий Новак призвал власти принять меры для улучшения условий жизни в стране и создания условий, которые будут стимулировать граждан оставаться в Молдове или возвращаться домой.