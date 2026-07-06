Аэропорт Кишинева досрочно завершил ремонт основной взлетной полосы.

Международный аэропорт Кишинева сообщил, что самолеты вновь взлетают и приземляются на основной взлетно-посадочной полосе. Работы по ее техническому обслуживанию завершились раньше запланированного срока.

Как отмечает администрация аэропорта, ремонт удалось закончить на несколько дней раньше, несмотря на высокие температуры последних недель, пишет jurnal.md

Полеты с использованием основной полосы возобновились 5 июля. В аэропорту уточнили, что вернуться к обычному режиму работы удалось благодаря усилиям специалистов, которые непрерывно работали над завершением технического обслуживания.

«Запланированные работы по техническому обслуживанию были завершены на несколько дней раньше первоначально установленного срока, несмотря на высокие температуры этого периода, благодаря усилиям задействованных команд, которые непрерывно работали, чтобы завершить все работы в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении аэропорта.

Таким образом, с 5 июля все взлеты и посадки вновь выполняются в штатном режиме с использованием основной взлетно-посадочной полосы 08-26.

Работы по техническому обслуживанию основной полосы Международного аэропорта Кишинева начались 25 июня и должны были завершиться 8 июля. На время ремонта воздушное движение было временно переведено на резервную взлетно-посадочную полосу, чтобы обеспечить безопасное проведение работ и бесперебойную работу аэропорта.