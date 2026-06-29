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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 21:25
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В Кишинёве проверят транспорт из-за неработающих кондиционеров в жару

Городские власти инициировали дополнительные проверки в автобусах и троллейбусах из-за неработающих систем кондиционирования в аномальную жару.

В Кишинёве проверят транспорт из-за неработающих кондиционеров в жару.
В Кишинёве проверят транспорт из-за неработающих кондиционеров в жару.

Градоначальник Ион Чебан поручил профильным службам жестко контролировать ситуацию. Поводом стали многочисленные жалобы жителей города, поступившие в мэрию в последние дни, пишет rupor.md

Мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил, что почти весь транспорт, закупленный за последние два мандата, оснащён системами климат-контроля. Однако в последние дни в адрес мэрии поступают многочисленные жалобы от пассажиров на неработающие кондиционеры в автобусах и троллейбусах. В этой связи градоначальник не исключает человеческий фактор или даже злой умысел со стороны персонала — все водители и кондукторы прошли соответствующий инструктаж, но на маршрутах охлаждение воздуха по-прежнему не включается.

По данным городских властей, кондиционерами оснащены около 80% из более чем 500 единиц транспорта, которые ежедневно выходят на линии столицы. При этом Чебан подчеркнул, что транспорт, приобретённый до 2019 года, технически не может быть оборудован системами охлаждения, и установить их задним числом невозможно.

Чебан обязал своих заместителей и руководство Кишиневского управления электротранспорта (RTEC) проводить ежедневные рейды. Они должны проверять, включены ли кондиционеры в оборудованных машинах, и оперативно устранять нарушения.

Кроме того, мэр призвал сотрудников городской администрации временно отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт, чтобы лично оценить условия, в которых передвигаются пассажиры.

Источник
rupor.md logorupor
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