В Кишинёве установят палатки с питьевой водой и медпомощью в связи с жарой.

Власти Кишинёва с 30 июня развернут в городе палатки с питьевой водой и пункты оказания первой медицинской помощи в связи с ожидаемой жаркой погодой.

Соответствующее поручение дал генеральный примар столицы Ион Чебан в ходе заседания муниципальных служб. Он распорядился подписать необходимые документы уже сегодня, чтобы меры начали действовать без ожидания наступления июля, передает realitatea.md

По словам мэра, палатки традиционно будут размещены в местах массового скопления людей, где жители смогут бесплатно получить питьевую воду и, при необходимости, медицинскую помощь.

Кроме того, Ион Чебан поручил предусмотреть дополнительные ресурсы для обеспечения работы пунктов и отметил, что сотрудники, которые будут работать в условиях высокой температуры, должны получить дополнительную мотивацию.

Также градоначальник поручил провести дополнительную проверку систем орошения, городских питьевых фонтанчиков, зон отдыха, а также пляжей, водоёмов, рек и озёр столицы, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в период аномальной жары.

Отдельное внимание будет уделено усилению контроля во всех секторах города, включая работу спасательных служб на пляжах. По словам мэра, в летний сезон всё больше жителей и гостей столицы посещают зоны отдыха, поэтому необходимо обеспечить их безопасность.

Ион Чебан подчеркнул, что в часы наибольшей жары — с 10:00 до 15:00 — профильные службы должны находиться на местах и быть готовыми к оперативному реагированию. При необходимости, в зависимости от погодных условий, график их работы может быть продлён.

Кроме того, Управлению медицинской и социальной помощи поручено организовать пункты медицинского осмотра и оперативной помощи для людей, пострадавших от жары. В таких пунктах можно будет измерить артериальное давление, получить первую помощь и консультацию при ухудшении самочувствия.

Меры вводятся на фоне прогноза о значительном повышении температуры воздуха в ближайшие дни.