В Кишинёве повторно объявили тендер на реставрацию здания мэрии.

Муниципалитет Кишинёва повторно объявил тендер на реставрацию исторического здания мэрии после того, как две предыдущие процедуры не увенчались успехом.

В первом случае на конкурс не поступило ни одной заявки, а во втором единственное поданное предложение было признано несоответствующим требованиям, передает rupor.md

На оперативном заседании муниципальных служб генеральный примар Ион Чебан заявил, что городские власти намерены привлечь к участию в конкурсе больше компаний, в том числе из-за рубежа. По его словам, это позволит обеспечить реальную конкуренцию и выбрать подрядчика, имеющего опыт реставрации памятников архитектуры.

Глава Управления капитального строительства мэрии Андрей Чокинэ сообщил, что информация о новом тендере будет направлена в Патронат строительных компаний Румынии и другие профильные организации, чтобы заинтересовать специализированные предприятия.

«Мы приглашаем всех заинтересованных подрядчиков принять участие в этом конкурсе. Это объект высокой сложности и большой ответственности, поэтому каждое предложение будет тщательно рассмотрено, поскольку речь идёт о реставрации одного из важнейших исторических зданий Кишинёва», — отметил Андрей Чокинэ.

Кроме того, Ион Чебан поручил максимально широко распространить информацию о новой процедуре, в том числе через посольства и профессиональные объединения. Также предложено провести презентацию технического проекта для потенциальных участников, чтобы они могли получить необходимые разъяснения до подачи заявок.