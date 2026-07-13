theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
13 Июля 2026, 14:32
11 325
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве повторно объявили тендер на реставрацию здания мэрии

Муниципалитет Кишинёва повторно объявил тендер на реставрацию исторического здания мэрии после того, как две предыдущие процедуры не увенчались успехом.

В Кишинёве повторно объявили тендер на реставрацию здания мэрии.
В Кишинёве повторно объявили тендер на реставрацию здания мэрии.

В первом случае на конкурс не поступило ни одной заявки, а во втором единственное поданное предложение было признано несоответствующим требованиям, передает rupor.md

На оперативном заседании муниципальных служб генеральный примар Ион Чебан заявил, что городские власти намерены привлечь к участию в конкурсе больше компаний, в том числе из-за рубежа. По его словам, это позволит обеспечить реальную конкуренцию и выбрать подрядчика, имеющего опыт реставрации памятников архитектуры.

Глава Управления капитального строительства мэрии Андрей Чокинэ сообщил, что информация о новом тендере будет направлена в Патронат строительных компаний Румынии и другие профильные организации, чтобы заинтересовать специализированные предприятия.

«Мы приглашаем всех заинтересованных подрядчиков принять участие в этом конкурсе. Это объект высокой сложности и большой ответственности, поэтому каждое предложение будет тщательно рассмотрено, поскольку речь идёт о реставрации одного из важнейших исторических зданий Кишинёва», — отметил Андрей Чокинэ.

Кроме того, Ион Чебан поручил максимально широко распространить информацию о новой процедуре, в том числе через посольства и профессиональные объединения. Также предложено провести презентацию технического проекта для потенциальных участников, чтобы они могли получить необходимые разъяснения до подачи заявок.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте