На бульваре Григоре Виеру в Кишинёве может появиться дождевой сад.

Дождевой сад, который позволит дождевой воде легче впитываться в почву, может быть обустроен на бульваре Григоре Виеру в Кишинёве.

Технико-экономическое обоснование пилотного проекта было представлено в рамках мероприятия, посвящённого результатам европейского проекта SpongeCity. По данным Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, инициатива направлена на продвижение зелёных решений для снижения риска наводнений и адаптации города к изменению климата, передаёт ipn.md

Муниципальные власти уточняют, что, помимо обустройства дождевых садов, исследование рекомендует установить водопроницаемые покрытия, зелёные дренажные канавы и расширить зелёные зоны.

Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений (DGAURF) отмечает, что эти меры помогут уменьшить последствия ливней, снизить перегрузку ливневой канализационной сети, улучшить качество воды и адаптировать муниципий к изменению климата.