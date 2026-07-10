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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 17:00
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В Кишинёве обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия

По многочисленным обращениям водителей мэрия Кишинёва обустраивает общественную парковку на улице Алба-Юлия, 113, на въезде в муниципий Кишинёв.

В Кишинёве обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия.
В Кишинёве обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия.

На данный момент уже нанесена разметка для 35 парковочных мест, установлен соответствующий дорожный знак и демонтирован разделительный забор вдоль проезжей части, чтобы обеспечить доступ к новой парковочной зоне, передает rupor.md

Для повышения безопасности и удобства пешеходов и водителей будут оборудованы мощёные пешеходные подходы, которые позволят безопасно переходить к тротуару. Кроме того, будет изменена конфигурация расположенного рядом пешеходного перехода.

Все работы проводятся совместно с профильными службами, чтобы новое парковочное пространство было функциональным, безопасным и доступным для всех участников дорожного движения.

В Кишинёве обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия

В Кишинёве обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия

В Кишинёве обустраивают новую общественную парковку на улице Алба-Юлия

Источник
rupor.md logorupor
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