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realitatea.md logorealitatea
8 Июля 2026, 19:06
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В Кишинёве на стройке обнаружили нелегально работавших иностранцев

Сотрудники Генерального инспектората по миграции провели проверку на одной из строительных площадок в Кишинёве, в ходе которой выявили 16 иностранных граждан.

В Кишинёве на стройке обнаружили нелегально работавших иностранцев.
В Кишинёве на стройке обнаружили нелегально работавших иностранцев.

Одиннадцать из них работали без права на трудовую деятельность, ещё пятеро были привлечены к административной ответственности, передает realitatea.md

Как сообщили в ведомстве, шесть граждан Таджикистана и пять граждан Узбекистана осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения и необходимых документов. В отношении них вынесены решения о возвращении, а также введён запрет на въезд в Республику Молдова сроком на три года.

Ещё пять граждан Азербайджана были оштрафованы за отсутствие при себе вида на жительство.

В Генеральном инспекторате по миграции отметили, что к ответственности будет привлечён и работодатель, незаконно нанявший иностранных граждан. Кроме того, материалы проверки направят в другие компетентные органы для установления возможных нарушений законодательства.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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