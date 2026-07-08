В Кишинёве на бульваре Григоре Виеру до конца лета частично ограничат движение.

В Кишиневе временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Мэрия столицы сообщает, что ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ и организацией ярмарки местных производителей.

Самые масштабные ограничения затронут бульвар Григоре Виеру. С сегодняшнего дня по 25 августа года здесь будет частично приостановлено движение по полосам на участке между улицами Константина Тэнасе и Албишоара. Это связано с текущим ремонтом дорожного покрытия, передает rupor.md

Также ремонтные работы пройдут в секторе Буюканы. В связи с этим с 10 по 20 июля будет перекрыт Каларашский переулок на участке между улицей Милано и Каля Ешилор.

Кроме того, в предстоящие выходные изменится схема движения на Рышкановке. В связи с проведением ярмарки отечественных производителей с 20:00 пятницы, 10 июля, до 20:00 воскресенья, 12 июля, частично перекроют нечетную сторону улицы Мирона Костина (на участке между Московским проспектом и улицей Николая Димо).