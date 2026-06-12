В Кишиневе на два дня ограничат движение из-за визита врио премьера Румынии.

Ограничения вступят в силу 13 июня в 12:00 и продлятся до 21:00 14 июня. В этот период румынский премьер проведет ряд встреч в государственных учреждениях Молдовы, передает rupor.md

Где введут ограничения

Центр Кишинева: доступ в отдельные общественные зоны будет временно закрыт.

Трасса до аэропорта: ограничения затронут магистрали, связывающие город с Международным аэропортом Кишинева.

Что запрещено на маршрутах кортежа

Проведение митингов, собраний и публичных манифестаций.

Ремонт дорог и коммунальных сетей (свет, тепло, вода, канализация).

Санитарная обрезка и вырубка деревьев.

Исключение сделают только для социально-культурных мероприятий. Они состоятся, если организаторы заранее согласовали их с мэрией Кишинева и профильными ведомствами.

Безопасность и общественный порядок в эти дни будут обеспечивать Генеральный инспекторат полиции и Управление полиции Кишинева. Правоохранители уже начали информировать организаторов запланированных мероприятий о вводимых мерах.