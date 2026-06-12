В Кишиневе на два дня ограничат движение из-за визита врио премьера Румынии
Меры вводятся из-за официального визита временно исполняющего обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложана, который пройдет 13–14 июня.
Ограничения вступят в силу 13 июня в 12:00 и продлятся до 21:00 14 июня. В этот период румынский премьер проведет ряд встреч в государственных учреждениях Молдовы, передает rupor.md
Где введут ограничения
Центр Кишинева: доступ в отдельные общественные зоны будет временно закрыт.
Трасса до аэропорта: ограничения затронут магистрали, связывающие город с Международным аэропортом Кишинева.
Что запрещено на маршрутах кортежа
Проведение митингов, собраний и публичных манифестаций.
Ремонт дорог и коммунальных сетей (свет, тепло, вода, канализация).
Санитарная обрезка и вырубка деревьев.
Исключение сделают только для социально-культурных мероприятий. Они состоятся, если организаторы заранее согласовали их с мэрией Кишинева и профильными ведомствами.
Безопасность и общественный порядок в эти дни будут обеспечивать Генеральный инспекторат полиции и Управление полиции Кишинева. Правоохранители уже начали информировать организаторов запланированных мероприятий о вводимых мерах.