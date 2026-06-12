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rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 20:46
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В Кишиневе на два дня ограничат движение из-за визита врио премьера Румынии

Меры вводятся из-за официального визита временно исполняющего обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложана, который пройдет 13–14 июня.

В Кишиневе на два дня ограничат движение из-за визита врио премьера Румынии.
В Кишиневе на два дня ограничат движение из-за визита врио премьера Румынии.

Ограничения вступят в силу 13 июня в 12:00 и продлятся до 21:00 14 июня. В этот период румынский премьер проведет ряд встреч в государственных учреждениях Молдовы, передает rupor.md

Где введут ограничения

  • Центр Кишинева: доступ в отдельные общественные зоны будет временно закрыт.

  • Трасса до аэропорта: ограничения затронут магистрали, связывающие город с Международным аэропортом Кишинева.

Что запрещено на маршрутах кортежа

  • Проведение митингов, собраний и публичных манифестаций.

  • Ремонт дорог и коммунальных сетей (свет, тепло, вода, канализация).

  • Санитарная обрезка и вырубка деревьев.

Исключение сделают только для социально-культурных мероприятий. Они состоятся, если организаторы заранее согласовали их с мэрией Кишинева и профильными ведомствами.

Безопасность и общественный порядок в эти дни будут обеспечивать Генеральный инспекторат полиции и Управление полиции Кишинева. Правоохранители уже начали информировать организаторов запланированных мероприятий о вводимых мерах.

Источник
rupor.md logorupor
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