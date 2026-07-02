В Кишинёве изъяли более 400 кг продуктов с истекающим сроком годности.

Сотрудники таможенного поста Кишинёв-1 в ходе проверки выявили несколько партий пищевых продуктов, которые не соответствовали требованиям для ввоза на территорию Молдовы.

Как сообщает Таможенная служба, в одном из случаев были обнаружены кондитерские изделия со сроком годности до июня 2026 года, в другом — партия соков с указанным на упаковке сроком до августа 2026-го. Третья партия — пищевые продукты со сроком годности до октября 2026 года.

Согласно действующему законодательству, для товаров со сроком годности более 180 дней на момент ввоза должно оставаться не менее одной трети от общего срока реализации. В данном случае это требование не было соблюдено.

В результате более 400 кг продукции не были допущены на внутренний рынок и подлежат уничтожению в установленном законом порядке. Материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения.

Таможенная служба напоминает импортёрам о необходимости строго соблюдать требования к срокам годности ввозимых пищевых продуктов.