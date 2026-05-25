Адвокат Вартика: В деле нет ни одного доказательства применения насилия.

Данное заявление последовало после того, как сегодня, 25 мая 2026 года, Генеральная прокуратура объявила о предъявлении обвинения Думитру Вартику, бывшему вице-председателю Хынчештского района, по делу о действиях, которые, как утверждается, привели к самоубийству его супруги, Людмилы Вартик, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

«К сожалению, Прокуратура пошла по второму пути и предъявила ему обвинение, несмотря на то, что в деле нет ни одного доказательства применения Думитру Вартиком физического или психологического насилия в отношении Людмилы Вартик.

При жизни она ни разу не обращалась с уголовными жалобами на то, что господин Вартик применял к ней психическое или физическое насилие. Защита считает обвинение полностью необоснованным и несостоятельным. Сегодня мы подали жалобу вышестоящему прокурору с требованием об отмене данного обвинения», — отметил Роман Михэеш.