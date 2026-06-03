3 Июня 2026, 22:43
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В Кишиневском зоопарке открылся новый вольер для сусликов
Для чрезвычайно активных и озорных зверьков обустроили новый просторный вольер, в котором они уже активно обживаются, осматривают территорию и роют разветвленные подземные норы с несколькими выходами.
Администрация приглашает жителей и гостей столицы навестить новоселов, передает rupor.md
В связи с началом сезона зоопарк перешел на летний режим работы. Кассы открыты со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Понедельник остается санитарным днем.
Стоимость билетов:
- взрослые — 30 леев;
- дети, студенты, пенсионеры — 5 леев;
- люди с инвалидностью II и III группы — 5 леев;
- дети до 7 лет и инвалиды I группы — бесплатно.