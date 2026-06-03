В Кишиневском зоопарке открылся новый вольер для сусликов.

Администрация приглашает жителей и гостей столицы навестить новоселов, передает rupor.md

В связи с началом сезона зоопарк перешел на летний режим работы. Кассы открыты со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Понедельник остается санитарным днем.

Стоимость билетов: