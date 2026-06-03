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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 22:43
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В Кишиневском зоопарке открылся новый вольер для сусликов

Для чрезвычайно активных и озорных зверьков обустроили новый просторный вольер, в котором они уже активно обживаются, осматривают территорию и роют разветвленные подземные норы с несколькими выходами.

В Кишиневском зоопарке открылся новый вольер для сусликов.
В Кишиневском зоопарке открылся новый вольер для сусликов.

Администрация приглашает жителей и гостей столицы навестить новоселов, передает rupor.md

В связи с началом сезона зоопарк перешел на летний режим работы. Кассы открыты со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Понедельник остается санитарным днем.

Стоимость билетов:

  • взрослые — 30 леев;
  • дети, студенты, пенсионеры — 5 леев;
  • люди с инвалидностью II и III группы — 5 леев;
  • дети до 7 лет и инвалиды I группы — бесплатно.
Источник
rupor.md logorupor
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