В Кишинёвском зоопарке спасают животных от жары холодными ваннами.

Из-за аномальной жары в Кишинёвском зоопарке для животных ввели специальные меры охлаждения.

Обитателям дают замороженные фрукты и овощи, а в вольерах видов, привыкших к холодному климату, работают кондиционеры и системы распыления воды, передает moldova1.md

Как рассказал директор зоопарка Роман Крецу, бурый медведь Артём несколько раз в день принимает холодные ванны, а тигры, львы и другие крупные хищники могут охлаждаться в специально оборудованных бассейнах.

Для лам, которые также тяжело переносят высокие температуры, сотрудники установили систему непрерывного распыления воды. Полярным волкам охлаждают мясо и готовят специальные замороженные лакомства, а также позволяют устраивать прохладные укрытия.

В то же время некоторые животные, наоборот, комфортно чувствуют себя в жаркую погоду. По словам директора, лемуры и большинство приматов спокойно переносят температуру около +40 градусов, хотя и для них готовят охлаждённые угощения.

Сейчас в Кишинёвском зоопарке содержатся почти 900 животных 82 видов. Меры по защите питомцев от жары будут действовать до окончания периода высоких температур.