В Кишиневе жители пожаловались на затянувшийся ремонт по программе «Европейский двор».

Модернизация прилегающей территории жилого комплекса на улице Друмул Виилор в Кишиневе в рамках государственной программы «Европейский двор» фактически остановилась.

Здесь планировалось отремонтировать тротуары, обустроить зеленые зоны и парковочные места. Хотя работы начались еще в мае, они застопорились на этапе демонтажа. Пока жители жалуются, что территория превратилась в строительную площадку и передвигаться по ней небезопасно, власти утверждают, что проект находится в активной стадии реализации, сообщает tvrmoldova.md

«Работы были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Шли сильные дожди, и вместо того чтобы разводить грязь, мы решили сделать паузу. Сейчас работы возобновлены в полном объеме. С прошлой среды они идут снова. Уже вывезли снятый здесь асфальт, выкопали часть траншей под бордюры. Продолжается установка бордюров, затем будут выполнены остальные земляные работы и уложен новый слой асфальта», - рассказал рабочий.

Вице-претор столичного сектора Центр, комментируя ситуацию для TVR Moldova, пообещал, что работы будут активно продолжены уже на этой неделе.

«Там работы были начаты. На некоторое время они действительно были приостановлены, но уже с этой недели возобновляются. Возникла техническая ситуация, связанная с подрядчиком. Со среды работы снова продолжатся. Они были остановлены с прошлой недели — в понедельник или вторник, если не ошибаюсь», - прокомментировал Ион Бокшанян, вице-претор сектора Центр.

Модернизация инфраструктуры на улице Друмул Виилор осуществляется в рамках государственной программы «Европейский двор», реализуемой при поддержке Европейского союза.