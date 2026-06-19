Трассу Кишинёв–Леушены построят из бетона: первый такой проект за 90 лет.

По словам министра инфаструктуры Владимира Боли, проект вскоре будет выставлен на тендер. Работы разделят на четыре участка, которые планируется поэтапно выставить на конкурс в течение нынешнего года.

«Проект будет выставлен на тендер. Речь идёт о четырёх участках от объездной дороги Кишинёва до Леушен. Все четыре сегмента в этом году будут выставлены на тендер для ремонта и строительства фактически с нуля», — заявил Боля, сообщает tvrmoldova.md

Министр пояснил, что новая магистраль будет иметь различную конфигурацию в зависимости от интенсивности движения. На первых километрах предусмотрено по четыре полосы движения. В районах с меньшей транспортной нагрузкой и на холмистых участках дорога будет иметь по три полосы. Ближе к пограничному пункту пропуска Леушены трасса вновь станет четырёхполосной.

«Будет построена качественная европейская дорога и, вероятно, первый за последние 90 лет проект, который будет выполнен из бетона. Покрытие будет бетонным, а не асфальтовым. Изначально проект разрабатывался именно как бетонная дорога», — подчеркнул министр.

В ходе той же передачи Владимир Боля сообщил, что в ближайшее время планируется завершение или ввод в эксплуатацию ещё нескольких крупных дорожных проектов.

В частности, завершается строительство объездной дороги у села Слобозия Маре, которая, по словам министра, находится «на последней стометровке». В августе власти рассчитывают открыть движение по трассе Сорока–Атаки.

Также продолжается реализация проекта дороги к Джурджулештам и подготовка строительства объездной дороги вокруг Чимишлии, по которой уже запущены тендерные процедуры.

Говоря о Кишинёвской объездной дороге, министр сообщил, что для второго участка уже завершено технико-экономическое обоснование. После утверждения финансирования проект будет выставлен на тендер.

По словам Боли, второй участок протяжённостью около девяти километров соединит кольцевую развязку у Яловен с развязкой в районе Каталан. Проект предусматривает масштабные инженерные работы, включая строительство нескольких транспортных узлов.

«Это крупная инвестиция с многочисленными развязками и масштабными инженерными сооружениями», — отметил министр.

Параллельно власти ведут переговоры о финансировании третьего участка объездной дороги Кишинёва, который должен соединить мост на Балканском шоссе с мостом у Крикова.

Всего проект столичной объездной дороги разделён на шесть участков. По словам министра, технико-экономические обоснования для четвёртого, пятого и шестого сегментов планируется завершить к сентябрю 2026 года, после чего власти займутся поиском источников финансирования для продолжения работ.