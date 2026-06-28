Боля: Тендеры на строительство первой электрифицированной железной дороги начнутся в 2028 году.

Технико-экономическое обоснование строительства первой в Молдове электрифицированной железной дороги с европейской колеей подготовят к концу 2027 года, а тендеры на выполнение работ планируется объявить в 2028 году.

Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, передает moldova1.md

Линия Унгены – Кишинев – Ревака станет первой в стране электрифицированной железной дорогой европейской колеи. По ней поезда смогут двигаться со средней скоростью до 160 км/ч.

"То, что мы подписали в Брюсселе в присутствии госпожи Кос (еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. — Ред.), — это соглашение о финансировании технико-экономического обоснования. Через 18 месяцев, к концу 2027 года, оно будет готово. Это позволит уже в 2028 году начать тендеры на выполнение работ. Речь идет прежде всего об участке от железнодорожного вокзала в Унгенах до станции Ревака-Аэропорт за Кишиневом", — заявил Владимир Боля в эфире программы În Context на Moldova 1.

По словам министра, новая инфраструктура будет спроектирована по техническим стандартам, сопоставимым с теми, что действуют в странах Евросоюза.

"До аэропорта будет построена совершенно новая железная дорога европейской колеи, полностью электрифицированная. Кроме того, это будет скоростная линия, отвечающая требованиям сети TEN-T. (...) На этом участке поезда смогут двигаться со средней скоростью 160 километров в час. Именно такую задачу поставят перед проектировщиками", — отметил Владимир Боля.

Отвечая на вопрос, удастся ли завершить проект к 2030 году, министр пояснил, что назвать сроки можно будет только после завершения технико-экономического обоснования, которое определит сложность проекта и продолжительность строительства.

Еще одна важная задача, включенная в План роста Молдовы, заключается в прямом подключении международного аэропорта Кишинева к сети общественного транспорта большой пропускной способности. Для обеспечения связи между железнодорожной инфраструктурой и аэропортом власти уже приступили к реализации первых технических этапов.

"Сейчас проектируется станция, где будет организована посадка и высадка пассажиров, и эта работа уже идет. (...) Это второй этап, который потребует значительных инвестиций и такого же серьезного проекта. Мы ведем переговоры со структурами Европейского союза о финансировании", — рассказал министр.

Помимо развития железнодорожной инфраструктуры, власти планируют расширения терминала аэропорта.

"Осенью завершится тендер, а это значит, что существующий терминал аэропорта будет расширен на пять тысяч квадратных метров. Это позволит создать более комфортные условия для пассажиров: появятся дополнительные зоны отдыха, ожидания и питания. Работы начнутся в октябре–ноябре, когда пассажиропоток значительно снизится", — заключил Владимир Боля.