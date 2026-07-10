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noi.md logonoi
10 Июля 2026, 16:44
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В Кишиневе женщине вынесли приговор: обещала повлиять на чиновников

Вчера, 9 июля 2026 года, суд Кишинева сектора Буюканы признал женщину виновной в совершении трех преступлений, связанных с торговлей влиянием.

В Кишиневе женщине вынесли приговор: обещала повлиять на чиновников.
В Кишиневе женщине вынесли приговор: обещала повлиять на чиновников.

Суд назначил женщине 3 года и 6 месяцев лишения свободы с условным приостановлением исполнения наказания на испытательный срок в 3 года, передает noi.md

Кроме того, суд постановил провести специальную конфискацию в пользу государства денежных средств, полученных преступным путем, а именно 13 048 леев и эквивалент в леях суммы в 1 650 евро. В целях обеспечения исполнения меры специальной конфискации был сохранен арест имущества обвиняемой, наложенный на этапе уголовного преследования. 

Обвиняемая потребовала и получила от осведомителя сумму в размере 410 евро, утверждая, что имеет влияние на членов комиссии в Военной академии Вооруженных сил и может склонить их к принятию благоприятного решения для успешного прохождения теоретических и практических курсов обучения в области оружия и боеприпасов, а также оформления и выдачи разрешений на ношение огнестрельного оружия.

Кроме того, женщина утверждала, что может повлиять на успешное прохождение курсов, организованных кафедрой подготовки кадров резерва (офицеров) Академии Вооруженных сил. 

В другом эпизоде обвиняемая потребовала и получила от другого гражданина 1 240 евро и 8 048 леев, утверждая, что может оказать влияние на членов экзаменационной комиссии по вождению при Отделе регистрации транспортных средств и квалификации водителей г. Кишинёва государственного учреждения «Агентство общественных услуг», ответственных за оценку кандидатов на экзамене для получения водительских прав. 

В течение 15 дней прокуратура должна принять решение о возможном обжаловании приговора в Апелляционной палате Центр.

Источник
noi.md logonoi
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