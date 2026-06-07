Проливные дожди причинили ущерб населенным пунктам: спасатели оказали помощь в десяти районах.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщает, что подразделения учреждения зарегистрировали 65 обращений в десяти районах Республики Молдова, передает noi.md

Самые серьезные проблемы были зафиксированы в Яловенском районе, в населенных пунктах Пухой, Ципала, Гангура и Кэрбуна. В коммуне Гангура от осадков пострадал участок дороги протяженностью около восьми километров, около 100 домохозяйств было затоплено.

В Пухое и Ципале сообщалось о масштабных скоплениях воды, затопивших некоторые дома и заблокировавших некоторые местные дороги. Из пострадавших зон были эвакуированы семь транспортных средств, включая три микроавтобуса и легковой автомобиль. В Пухой местные власти в срочном порядке созвали Комиссию по чрезвычайным ситуациям.

В Страшенском районе дожди создали трудности в населенных пунктах Войнова, Кирьянка, Онешты, Рассвет, Греблешты, Ворничены, Реча, Кэприана и в муниципии Страшены. Бригады откачали воду из нескольких домов, квартир и улиц. В селе Буковэц осадки сопровождались градом и сильными порывами ветра, а в селе Греблешты некоторые потребители на короткое время остались без электричества, подача которого позже была возобновлена.

Меры по устранению последствий также проводились в Дрокиевском, Теленештском, Сорокском, Резинском, Сынджерейском и Бессарабском районах. В Грибова около 20 домов были затоплены. В Теленештах проводились работы по откачке воды из подвалов, дворов и погребов после переполнения водоотводного канала.

В селе Булбочь Сорокского района был затоплен дом и погреб, а движение по местной дороге L99 между селами Режина Мария и Булбочь было временно приостановлено из-за заиливания дороги. В Кишиневе и Дурлештах сообщалось о скоплении воды на нескольких магистралях, включая Мунчештское шоссе, булл. Дачия, ул. Каля Басарабией, ул. Мештерул Маноле и ул. Тудора Владимиреску.

На некоторых участках движение транспорта было затруднено. В то же время спасатели постоянно следили за ситуацией в населенных пунктах ниже по течению реки Ботна, включая села Хомутяновка, Кэйнарь и Кырнэцений Ной. По данным ГИЧС, уровень воды в населенных пунктах Пухой и Хомутяновка снижается, непосредственной угрозы нет.

В Хомутяновке зафиксированы проблемы в шести домохозяйствах, включая одно подвальное помещение и пять сельскохозяйственных угодий. Для защиты одного домохозяйства была построена временная дамба. Власти заявляют, что в результате погодных явлений погибших или пострадавших не зафиксировано, и ситуация остается под постоянным наблюдением.