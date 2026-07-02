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deschide.md logodeschide
2 Июля 2026, 23:53
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В Кишиневе заменят крыши и окна в десятках жилых домов

В ближайшие два месяца в нескольких многоквартирных домах Кишинева проведут капитальный ремонт крыш, замену окон, а также обновят инженерные сети.

В Кишиневе заменят крыши и окна в десятках жилых домов.
В Кишиневе заменят крыши и окна в десятках жилых домов.

Работы охватят все районы столицы, сообщили в Главном управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, передает deschide.md

Согласно плану, новые крыши появятся в 11 жилых домах, окна заменят в 12 зданиях, а в подвалах еще 10 домов отремонтируют системы водоснабжения и канализации.

В муниципалитете отметили, что работы выполняются по обращениям жильцов и направлены на продление срока эксплуатации зданий, улучшение условий проживания и повышение их энергоэффективности.

Власти Кишинева также заявили, что продолжат инвестировать в модернизацию жилищного фонда и развитие коммунальной инфраструктуры, уделяя приоритетное внимание проектам, которые отвечают потребностям жителей города.

Источник
deschide.md logodeschide
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