В Кишиневе заменят крыши и окна в десятках жилых домов.

В ближайшие два месяца в нескольких многоквартирных домах Кишинева проведут капитальный ремонт крыш, замену окон, а также обновят инженерные сети.

Работы охватят все районы столицы, сообщили в Главном управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, передает deschide.md

Согласно плану, новые крыши появятся в 11 жилых домах, окна заменят в 12 зданиях, а в подвалах еще 10 домов отремонтируют системы водоснабжения и канализации.

В муниципалитете отметили, что работы выполняются по обращениям жильцов и направлены на продление срока эксплуатации зданий, улучшение условий проживания и повышение их энергоэффективности.

Власти Кишинева также заявили, что продолжат инвестировать в модернизацию жилищного фонда и развитие коммунальной инфраструктуры, уделяя приоритетное внимание проектам, которые отвечают потребностям жителей города.