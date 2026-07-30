В Кишиневе задержали студента из Туниса по подозрению в сбыте наркотиков
22-летний гражданин Туниса, студент одного из университетов Кишинева, был задержан сотрудниками Инспектората полиции сектора Центр совместно с полицейскими Батальона патрулирования и оперативного реагирования (BPRO)
Сообщается, что его подозревают в распространении наркотиков в столице.
Молодого человека задержали с поличным в тот момент, когда он прятал дозы наркотического вещества, предварительно идентифицированного как гашиш, на территории студенческого общежития.
В ходе расследования полицейские установили, что он работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков, который осуществлял деятельность через мессенджер Telegram.
Подозреваемый задержан для продолжения следственных действий. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.