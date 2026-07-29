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29 Июля 2026, 19:43
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В Кишиневе задержали подозреваемых в работе "курьерами" на телефонных мошенников

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали деятельность пяти "курьеров", подозреваемых в причастности к серии мошенничеств, ущерб от которых превысил один миллион леев.

В Кишиневе задержали подозреваемых в работе &#34;курьерами&#34; на телефонных мошенников.
В Кишиневе задержали подозреваемых в работе "курьерами" на телефонных мошенников.

Подозреваемые в возрасте от 21 до 65 лет, среди которых граждане Украины и Узбекистана, забирали деньги у потерпевших, которых вводили в заблуждение участники преступной группы, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов или телекоммуникационных компаний.

Все пятеро были установлены и задержаны. Кроме того, с поличным была задержана женщина, которая изначально сама стала жертвой мошеннической схемы, но впоследствии, по версии следствия, была завербована и вовлечена в преступную деятельность.

Трое подозреваемых арестованы на время следствия, еще двое находятся под следствием на свободе.

Расследование продолжается.


Источник
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