Трое молодых людей находятся под следствием по делу о торговле наркотиками.

Лица в возрасте 21 и 26 лет, уроженцы Чимишлийского и Оргеевского районов, находятся под следствием по подозрению в причастности к деятельности группы, специализирующейся на торговле наркотиками.

Сообщается, что в ходе обыска в их арендованном жилье сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли гашиш, ПВП (соль) и марихуану, а также предметы, используемые в преступной деятельности. Стоимость изъятых наркотиков превышает 105 000 леев.

Согласно собранным доказательствам, трое подозреваемых, предположительно, выполняли функции курьеров и посредников в преступной группе, занимаясь хранением, распределением на порции и распространением наркотических веществ среди потребителей.

Все трое помещены под превентивный арест на 30 дней. Расследование продолжается.