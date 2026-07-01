theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 19:00
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трое молодых людей находятся под следствием по делу о торговле наркотиками

Лица в возрасте 21 и 26 лет, уроженцы Чимишлийского и Оргеевского районов, находятся под следствием по подозрению в причастности к деятельности группы, специализирующейся на торговле наркотиками.

Трое молодых людей находятся под следствием по делу о торговле наркотиками.
Трое молодых людей находятся под следствием по делу о торговле наркотиками.

Сообщается, что в ходе обыска в их арендованном жилье сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли гашиш, ПВП (соль) и марихуану, а также предметы, используемые в преступной деятельности. Стоимость изъятых наркотиков превышает 105 000 леев.

Согласно собранным доказательствам, трое подозреваемых, предположительно, выполняли функции курьеров и посредников в преступной группе, занимаясь хранением, распределением на порции и распространением наркотических веществ среди потребителей.

Все трое помещены под превентивный арест на 30 дней. Расследование продолжается. 

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте