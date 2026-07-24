В Кишиневе задержали двух подростков по подозрению в распространении наркотиков.

Оба подозреваемых задержаны на 72 часа. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сообщается, что двое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет из Кишинева стали фигурантами уголовного дела по подозрению в распространении синтетических наркотиков.

Подростков задержали с поличным. В ходе обысков сотрудники полиции и прокуратуры сектора Чеканы изъяли наркотики, предположительно PVP («соль»), свертки, подготовленные для закладок, высокоточные электронные весы, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.

Полиция призывает молодых людей не соглашаться на кажущиеся выгодными предложения о работе курьерами или распространителями наркотиков. Правоохранители напоминают, что участие в незаконном обороте наркотических веществ может привести к тяжелым и необратимым последствиям для будущего.