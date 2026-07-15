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15 Июля 2026, 14:36
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В Кишиневе задержали закладчика с героином и метадоном

Правоохранители пресекли деятельность преступной ячейки, специализировавшейся на продаже героина и метадона через мессенджер Telegram.

В Кишиневе задержали закладчика с героином и метадоном.
В Кишиневе задержали закладчика с героином и метадоном.

Сообщается, что в ходе спецоперации с поличным был задержан 32-летний мужчина, который раскладывал наркотики по тайникам. Во время следственных действий полицейские обнаружили 11 тайников с героином, а затем еще два тайника, в которых находилось около 100 доз героина и 100 доз метадона.

Подозреваемый арестован на 30 суток. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источник
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