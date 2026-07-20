В Кишиневе за неделю зарегистрировали более 100 нападений бездомных животных на людей.

За последнюю неделю в Кишиневе животные покусали более 100 человек, при этом большинство нападений совершили бездомные животные, сообщили столичные власти.

«Было зарегистрировано 103 случая нападения животных, около 70% из них были совершены бездомными животными», — заявила исполняющая обязанности начальника Главного управления медицинской и социальной помощи Алёна Дрэгэнел на заседании служб примэрии Кишинева 20 июля, передает moldova1.md

В связи с этим власти напоминают рекомендации Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), которое призывает жителей избегать контактов с бездомными животными, а также не пытаться их кормить или гладить, поскольку их поведение может быть непредсказуемым.

В случае укуса или царапины рану необходимо немедленно промыть водой с мылом, а затем обработать дезинфицирующим средством, чтобы снизить риск заражения. Специалисты подчеркивают, что вакцинация против бешенства в Молдове проводится бесплатно и эффективна только в том случае, если сделана до появления симптомов заболевания.

Людям, пострадавшим от нападения животных, рекомендуется как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Бешенство — тяжелое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку и поражающее центральную нервную систему. Обычно вирус передается через укус зараженного животного, а инкубационный период может длиться от 10–14 дней до нескольких месяцев. После появления симптомов болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в прошлом году более 3 тысяч жителей Кишинева обратились за антирабической помощью после контакта с животными, способными переносить бешенство, или нападения с их стороны.