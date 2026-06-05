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logos.press.md logologos
5 Июня 2026, 07:45
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В Молдове работникам при банкротстве работодателя гарантируют выплату до 50 тыс. леев

В Молдове будет создан Фонд гарантирования. Он учреждается для переноса Директивы ЕС, которая устанавливает минимальные стандарты защиты прав работников и предупреждения его потерь в случае неплатежеспособности работодателя.

В Молдове работникам при банкротстве работодателя гарантируют выплату до 50 тыс. леев.
В Молдове работникам при банкротстве работодателя гарантируют выплату до 50 тыс. леев.

Система создается по аналогии с гарантийными учреждениями, действующими в государствах ЕС, и отдельно от общей процедуры несостоятельности. Проект разработан Минтруда и соцзащиты, пишет logos-pres.md

Объекты и субъекты закона

Согласно проекту, неплатежеспособным  будет считаться работодатель, в отношении которого открыта процедура несостоятельности,  либо орган, управляющий Фондом гарантирования, установил, что предприятие  прекратило деятельность, а  его активов недостаточно для процедуры несостоятельности.

Фонд будет управляться Нацкассой соцстраха (НКСС) и формироваться за счет гарантийных взносов работодателей, а также поступлений от них по долгам, профинансированным НКСС, штрафов, пеней, процентов и др. доходов.

За счет средств фонда будут покрываться долги  по зарплате (включая налоги), причитающиеся работнику за три месяца, компенсация за неиспользованный отпуск, а также невыплаченное выходное пособие при прекращении трудовых отношений.

Взносы в фонд будут ограничены. Пределом могут стать три среднемесячные зарплаты по экономике за год, предшествующий году вынесения судебного решения о  несостоятельности, либо фиксированная сумма в размере 50 тыс. леев.

Размер гарантийного взноса составит 0,1% фонда оплаты труда и будет уплачиваться работодателями ежемесячно.

Параметры выплат

Согласно проекту, месячная база для расчета взноса по каждому работнику не может быть ниже минимальной  зарплаты по стране, пропорционально отработанному времени. Для работников с неполным или сокращенным режимом работы взнос не может быть меньше 25% взноса, рассчитанного исходя из минимальной зарплаты по стране.

А общая сумма требований по зарплате, выплачиваемая работнику за один календарный месяц, не сможет превышать размер среднемесячной зарплаты по экономике за год, предшествующий году вынесения судебного решения о несостоятельности работодателя.

Фонд станет составной частью бюджета, однако будет управляться отдельно от других его компонентов. Дефицит средств в нем будет покрываться из госбюджета, а излишки будут размещаться на депозитах в НБМ или инвестироваться в государственные ценные бумаги.

Независимо от того, вносил ли работодатель  взносы в фонд, выплаты работникам в случае несостоятельности работодателя будут обязательными.

Источник
logos.press.md logologos
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