В Молдове работникам при банкротстве работодателя гарантируют выплату до 50 тыс. леев.

Система создается по аналогии с гарантийными учреждениями, действующими в государствах ЕС, и отдельно от общей процедуры несостоятельности. Проект разработан Минтруда и соцзащиты, пишет logos-pres.md

Объекты и субъекты закона

Согласно проекту, неплатежеспособным будет считаться работодатель, в отношении которого открыта процедура несостоятельности, либо орган, управляющий Фондом гарантирования, установил, что предприятие прекратило деятельность, а его активов недостаточно для процедуры несостоятельности.

Фонд будет управляться Нацкассой соцстраха (НКСС) и формироваться за счет гарантийных взносов работодателей, а также поступлений от них по долгам, профинансированным НКСС, штрафов, пеней, процентов и др. доходов.

За счет средств фонда будут покрываться долги по зарплате (включая налоги), причитающиеся работнику за три месяца, компенсация за неиспользованный отпуск, а также невыплаченное выходное пособие при прекращении трудовых отношений.

Взносы в фонд будут ограничены. Пределом могут стать три среднемесячные зарплаты по экономике за год, предшествующий году вынесения судебного решения о несостоятельности, либо фиксированная сумма в размере 50 тыс. леев.

Размер гарантийного взноса составит 0,1% фонда оплаты труда и будет уплачиваться работодателями ежемесячно.

Параметры выплат

Согласно проекту, месячная база для расчета взноса по каждому работнику не может быть ниже минимальной зарплаты по стране, пропорционально отработанному времени. Для работников с неполным или сокращенным режимом работы взнос не может быть меньше 25% взноса, рассчитанного исходя из минимальной зарплаты по стране.

А общая сумма требований по зарплате, выплачиваемая работнику за один календарный месяц, не сможет превышать размер среднемесячной зарплаты по экономике за год, предшествующий году вынесения судебного решения о несостоятельности работодателя.

Фонд станет составной частью бюджета, однако будет управляться отдельно от других его компонентов. Дефицит средств в нем будет покрываться из госбюджета, а излишки будут размещаться на депозитах в НБМ или инвестироваться в государственные ценные бумаги.

Независимо от того, вносил ли работодатель взносы в фонд, выплаты работникам в случае несостоятельности работодателя будут обязательными.