Минтруда: Переход на 22 рабочих дня отпуска не означает сокращения прав работников.

Министерство труда утверждает, что предлагаемое изменение порядка расчета ежегодного оплачиваемого отпуска не уменьшает права работников, а приводит законодательство Молдовы в соответствие с европейской практикой.

Такая реакция последовала после того, как во вторник профсоюзы заявили, что не поддерживают инициативу заменить 28 календарных дней отпуска на 22 рабочих дня, сообщает protv.md

По данным Министерства труда, позиция профсоюзов основана на сравнении двух разных единиц измерения: 28 календарных дней и 22 рабочих дней. В настоящее время 28 календарных дней включают и выходные. Если отпуск берется подряд, это составляет четыре недели, то есть 20 рабочих дней, в которые сотрудник с графиком с понедельника по пятницу должен был бы работать. Если же отпуск делится на части, количество фактических дней отсутствия на работе может отличаться.

«Одна и та же правовая норма применяется и воспринимается по-разному. Это видно и по позициям социальных партнеров. Профсоюзы трактуют предложение как сокращение с 28 до 22 дней, тогда как работодатели воспринимают его как увеличение с эквивалента 20 рабочих дней до 22», — заявили представители Министерства труда.

В ведомстве добавили, что 22 рабочих дня — это сбалансированное решение: четыре недели и еще два дополнительных рабочих дня отпуска, что превышает нынешний эквивалент и является уровнем выше минимального европейского стандарта.

«Гарантированное право в Европейском союзе составляет не менее 20 рабочих дней отпуска при пятидневной рабочей неделе, и именно такой минимум действует в 14 государствах — членах ЕС», — говорится в заявлении министерства.

В министерстве подчеркивают, что реформа не сводится к сокращению отпуска «с 28 до 22 дней», а меняет саму систему расчета, приводя ее в соответствие с практикой Европейского союза: отпуск будет исчисляться в рабочих, а не календарных днях, что исключит неоднозначное толкование. Кроме того, ведомство утверждает, что благодаря этой инициативе граждан ожидает рост заработной платы и более выгодный расчет отпускных.

«Постоянное увеличение количества дней отпуска не может заменить политику повышения доходов от труда. Законопроект меняет методику расчета, приводя ее в соответствие с практикой Европейского союза: отпуск будет исчисляться в рабочих, а не календарных днях, которые каждый трактует по-своему», — говорится в сообщении.

Профсоюзы не поддерживают предложение Министерства труда

Накануне Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы раскритиковала реформу отпусков, заявив, что она недостаточно обоснована и приведет к снижению существующего уровня защиты работников. В качестве альтернативы профсоюзы предлагают установить минимальную продолжительность ежегодного отпуска в 24 рабочих дня.

Ранее министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что реформа направлена на обеспечение большей справедливости и позволит каждому работнику получать одинаковое количество реальных дней отдыха:

«Сегодня минимальный отпуск, предусмотренный Трудовым кодексом, составляет 28 календарных дней. На практике это означает примерно 20 рабочих дней, когда человек действительно отдыхает. После предлагаемых изменений минимальный отпуск составит 22 рабочих дня. Для многих работников это будет означать больше времени для отдыха».

Новые положения, согласно которым ежегодный оплачиваемый отпуск будет рассчитываться в рабочих, а не календарных днях, как сейчас, должны вступить в силу с 1 января 2027 года.