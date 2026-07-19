В Кишиневе введут ограничения из-за визита президента Индии.

В Кишиневе 20 июля с 07:00 до 22:00 временно ограничат доступ к некоторым общественным местам в центре города и на дорогах, связывающих столицу с аэропортом.

Об этом сообщили в мэрии, передает rupor.md

Ограничения связаны с визитом президента Индии Драупади Мурму, которая посетит государственные учреждения Молдовы.

На маршруте официального кортежа также ограничат проведение собраний и массовых мероприятий, ремонт дорог и инженерных сетей, а также обрезку и вырубку деревьев.

Ограничения не коснутся социально-культурных мероприятий, заранее согласованных с мэрией и правоохранительными органами. Общественный порядок обеспечат полиция Кишинева.