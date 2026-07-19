В Кишиневе введут ограничения из-за визита президента Индии
В Кишиневе 20 июля с 07:00 до 22:00 временно ограничат доступ к некоторым общественным местам в центре города и на дорогах, связывающих столицу с аэропортом.
Об этом сообщили в мэрии, передает rupor.md
Ограничения связаны с визитом президента Индии Драупади Мурму, которая посетит государственные учреждения Молдовы.
На маршруте официального кортежа также ограничат проведение собраний и массовых мероприятий, ремонт дорог и инженерных сетей, а также обрезку и вырубку деревьев.
Ограничения не коснутся социально-культурных мероприятий, заранее согласованных с мэрией и правоохранительными органами. Общественный порядок обеспечат полиция Кишинева.
Визит Драупади Мурму станет первым официальным визитом президента Индии в Молдову с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Она проведет переговоры с Майей Санду, встретится со спикером парламента Игорем Гросу и представителями индийской диаспоры, а также откроет молдавско-индийский бизнес-форум с участием делегации из 30 предпринимателей.