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rupor.md logorupor
19 Июля 2026, 10:00
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В Кишиневе введут ограничения из-за визита президента Индии

В Кишиневе 20 июля с 07:00 до 22:00 временно ограничат доступ к некоторым общественным местам в центре города и на дорогах, связывающих столицу с аэропортом.

В Кишиневе введут ограничения из-за визита президента Индии.
В Кишиневе введут ограничения из-за визита президента Индии.

Об этом сообщили в мэрии, передает rupor.md

Ограничения связаны с визитом президента Индии Драупади Мурму, которая посетит государственные учреждения Молдовы.

На маршруте официального кортежа также ограничат проведение собраний и массовых мероприятий, ремонт дорог и инженерных сетей, а также обрезку и вырубку деревьев.

Ограничения не коснутся социально-культурных мероприятий, заранее согласованных с мэрией и правоохранительными органами. Общественный порядок обеспечат полиция Кишинева.

Визит Драупади Мурму станет первым официальным визитом президента Индии в Молдову с момента установления дипломатических отношений в 1992 году. Она проведет переговоры с Майей Санду, встретится со спикером парламента Игорем Гросу и представителями индийской диаспоры, а также откроет молдавско-индийский бизнес-форум с участием делегации из 30 предпринимателей.

Источник
rupor.md logorupor
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