26 Июля 2026, 19:00
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В Кишиневе устанавливают системы распыления воды
Мэрия муниципия Кишинев продолжает реализовывать меры, направленные на повышение комфорта жителей и гостей города.
Так, в зоне качелей на бульваре Григоре Виеру были установлены системы распыления воды, пишет noi.md
Они помогают смягчить последствия жары и создают более прохладную и приятную атмосферу для детей, родителей и всех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе.
Эти установки дарят ощущение свежести, не доставляя неудобств прохожим, и превращают это место в более комфортное пространство для отдыха и расслабления в жаркие летние дни.