theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
26 Июля 2026, 19:00
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе устанавливают системы распыления воды

Мэрия муниципия Кишинев продолжает реализовывать меры, направленные на повышение комфорта жителей и гостей города.

В Кишиневе устанавливают системы распыления воды.
В Кишиневе устанавливают системы распыления воды.

Так, в зоне качелей на бульваре Григоре Виеру были установлены системы распыления воды, пишет noi.md

Они помогают смягчить последствия жары и создают более прохладную и приятную атмосферу для детей, родителей и всех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе. 

Эти установки дарят ощущение свежести, не доставляя неудобств прохожим, и превращают это место в более комфортное пространство для отдыха и расслабления в жаркие летние дни.


Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте