В Кишиневе устанавливают системы распыления воды.

Мэрия муниципия Кишинев продолжает реализовывать меры, направленные на повышение комфорта жителей и гостей города.

Так, в зоне качелей на бульваре Григоре Виеру были установлены системы распыления воды, пишет noi.md

Они помогают смягчить последствия жары и создают более прохладную и приятную атмосферу для детей, родителей и всех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе.

Эти установки дарят ощущение свежести, не доставляя неудобств прохожим, и превращают это место в более комфортное пространство для отдыха и расслабления в жаркие летние дни.



