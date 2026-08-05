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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 11:53
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В Кишиневе трое мошенников получили по 7 лет тюрьмы за аферу с жильем

Суд Кишинева приговорил трех человек к семи годам лишения свободы за мошенничество, в результате которого местный житель почти лишился жилья. Об этом сообщает прокуратура.

В Кишиневе трое мошенников получили по 7 лет за аферу с жильем.
В Кишиневе трое мошенников получили по 7 лет за аферу с жильем.

Схема обмана началась в 2013 году, когда двое мужчин (47 и 61 года) и 70-летняя женщина убедили потерпевшего оформить кредит на их нужды. Мужчина заложил долю своего дома стоимостью около 1 299 000 леев ради займа в 22 425 евро, поверив обещаниям вернуть деньги через три месяца и получить небольшое вознаграждение. В реальности мошенники забрали деньги себе, долг не выплатили, а на имущество был наложен арест, о чем семья владельца узнала позже, сообщает rupor.md

На суде обвиняемые вину не признали и заявили, что долг якобы погасили имуществом, но суд счел эти аргументы безосновательными из-за отсутствия доказательств. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, а до окончательного решения суда все фигуранты считаются невиновными.

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Источник
rupor.md logorupor
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