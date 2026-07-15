В Кишиневе прошли восемь обысков по делу о ввозе арахиса из Турции.

Сотрудники Таможенной службы под руководством PCCOCS провели восемь обысков в Кишиневе в рамках уголовного дела, возбужденного по факту предполагаемой подделки официальных документов.

Следственные действия были проведены после выявления предполагаемых нарушений при таможенном декларировании партии арахиса, импортированной из Турции в Республику Молдова.

По материалам следствия, экономический агент-резидент подал таможенную декларацию на импорт товара. В ходе физического и документального контроля таможенники обнаружили два коммерческих инвойса с одинаковым номером, но с разной стоимостью задекларированного товара.

После выявленных нарушений таможенная декларация была скорректирована. В настоящее время проводятся процессуальные действия для установления реальной стоимости товара. Кроме того, будут направлены запросы о правовой помощи компетентным органам государств, участвовавших в экспортной операции, для получения информации о фактической стоимости продукции. Результаты расследования и размер подлежащих уплате импортных платежей станут основанием для окончательной юридической квалификации расследуемых действий.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, связанные с импортом аналогичного товара. Все они будут исследованы в рамках уголовного производства.

По делу проходят два человека в возрасте от 41 до 49 лет. На время расследования они остаются на свободе.

Досудебное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и выявления всех причастных лиц.

Ведомство напоминает, что каждый человек считается невиновным до вступления в законную силу окончательного судебного решения.