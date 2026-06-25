Экс-глава налоговой избежал наказания: «Подумываю написать об этом книгу».

Николай Викол, бывший начальник Государственной налоговой службы в правительстве Влада Филата, обвинявшийся в злоупотреблении служебным положением, был оправдан в начале июня Кишинёвским судом по 5 из 7 эпизодов.

По двум эпизодам он был признан виновным, но освобождён от наказания в связи с истечением срока давности. В суде Викол заявил, что «ему есть что рассказать, и он подумывает написать книгу», а также назвал своё дело «политическим», пишет tvrmoldova.md

Эдуард Бэнэрук, бывший заместитель генерального секретаря правительства Филата, также проходивший по делу за пособничество преступлению, был оправдан.

Николай Викол занимал пост начальника Государственной налоговой службы полгода — с августа 2012 по февраль 2013 года. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) объявил о его задержании за «совершение ряда коррупционных действий». Тогда сотрудники НАЦ провели обыски, в том числе в правительстве, а заместитель генерального секретаря правительства Эдуард Бэнэрук также стал фигурантом расследований НАЦ. В мае 2013 года НАЦ сообщил о передаче прокурорам дела Викола, состоявшего из «24 томов, содержащих 14 объединённых уголовных дел». И Викол, и Бэнэрук в то время входили в ЛДПМ — партию, находившуюся у власти.

Обыски и задержание Николая Викола проходили на фоне политической напряжённости между лидером ЛДПМ Владом Филатом, занимавшим пост премьер-министра, и демократом Владом Плахотнюком, занимавшим тогда пост первого вице-председателя парламента и отправленным в отставку голосами депутатов ЛДПМ и ПКРМ. Тогда же произошло несколько утечек информации из дела, содержавших записи телефонных разговоров Николая Викола. В них Влад Филат просит Викола повлиять на некоторые решения по делам, расследуемым налоговой службой, а Викол требует от своего подчинённого в Хынчештах уволить одних сотрудников, чтобы освободить места для других — более лояльных. Представители НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры отрицали причастность к утечкам.

Всего по этому делу проходили шесть человек: Николай Викол, Эдуард Бэнэрук, предприниматель, налоговый инспектор и двое бывших сотрудников НАЦ.