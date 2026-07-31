theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 17:08
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишиневе полностью перекроют перекресток на Рышкановке

В Кишиневе перекроют дорожное движение на пересечении улиц Тудора Владимиреску, Николае Димо и Аэродромной в столичном секторе Рышкановка.

В Кишиневе полностью перекроют перекресток на Рышкановке.
В Кишиневе полностью перекроют перекресток на Рышкановке.

Меры необходимы для проведения работ по ликвидации аварии канализационной сети, и пройдут в период с 31 августа, 22:00 до 3 сентября, 05:00, сообщило Управление электротранспорта Кишинева (УЭТК/RTEC), передает rupor.md

В связи с этим, троллейбус №7 приостановит работу.

Автобус №19 в направлении к конечной остановке будет следовать без изменений. В обратном направлении маршрут изменится: после улицы Николае Димо автобус направится по улицам Алеку Руссо, Киевской, Тудора Владимиреску и проспекту Национального Возрождения, после чего продолжит движение по обычному пути.

Для получения дополнительной информации транспортные организации рекомендуют позвонить на горячую линию УЭТК по номеру 022 204 205 или в диспетчерскую Городского автобусного парка — 022 83 73 17.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте