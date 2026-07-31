В Кишиневе полностью перекроют перекресток на Рышкановке.

В Кишиневе перекроют дорожное движение на пересечении улиц Тудора Владимиреску, Николае Димо и Аэродромной в столичном секторе Рышкановка.

Меры необходимы для проведения работ по ликвидации аварии канализационной сети, и пройдут в период с 31 августа, 22:00 до 3 сентября, 05:00, сообщило Управление электротранспорта Кишинева (УЭТК/RTEC), передает rupor.md

В связи с этим, троллейбус №7 приостановит работу.

Автобус №19 в направлении к конечной остановке будет следовать без изменений. В обратном направлении маршрут изменится: после улицы Николае Димо автобус направится по улицам Алеку Руссо, Киевской, Тудора Владимиреску и проспекту Национального Возрождения, после чего продолжит движение по обычному пути.

Для получения дополнительной информации транспортные организации рекомендуют позвонить на горячую линию УЭТК по номеру 022 204 205 или в диспетчерскую Городского автобусного парка — 022 83 73 17.