16 Июля 2026, 15:29
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С 20 по 24 июля в Кишиневе перекроют участок улицы Минской
С 20 по 24 июля в столице будет приостановлено движение транспорта по улице Минской на участке между улицами Ханул Морий и Четатя Албэ.
Ограничения вводятся на основании распоряжения примэрии муниципия Кишинев в связи с проведением работ в данной зоне.
Полиция рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность, соблюдать временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Автомобилистов также просят заранее планировать поездки, чтобы избежать пробок и задержек.