С 20 по 24 июля в Кишиневе перекроют участок улицы Минской

С 20 по 24 июля в столице будет приостановлено движение транспорта по улице Минской на участке между улицами Ханул Морий и Четатя Албэ.

С 20 по 24 июля в Кишиневе перекроют участок улицы Минск.