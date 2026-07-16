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Point.md logoPoint
16 Июля 2026, 15:29
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С 20 по 24 июля в Кишиневе перекроют участок улицы Минской

С 20 по 24 июля в столице будет приостановлено движение транспорта по улице Минской на участке между улицами Ханул Морий и Четатя Албэ.

С 20 по 24 июля в Кишиневе перекроют участок улицы Минск.
С 20 по 24 июля в Кишиневе перекроют участок улицы Минск.

Ограничения вводятся на основании распоряжения примэрии муниципия Кишинев в связи с проведением работ в данной зоне.

Полиция рекомендует водителям проявлять повышенную осторожность, соблюдать временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Автомобилистов также просят заранее планировать поездки, чтобы избежать пробок и задержек.

Источник
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