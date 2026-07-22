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stiri.md logostiri
22 Июля 2026, 23:36
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Движение на нескольких улицах Кишинева ограничат до конца августа

В Кишиневе частично ограничат движение транспорта по улице Четатя Албэ на участке между улицами Минск и Пандурилор. Ограничения будут действовать с 23 июля по 21 августа в связи с проведением работ по замене водопроводных сетей.

Движение на нескольких улицах Кишинева ограничат до конца августа.
Движение на нескольких улицах Кишинева ограничат до конца августа.

Кроме того, 23 июля с 09:00 до 22:00 будет частично перекрыто движение по улице Алексея Матеевича на участке между улицами Марии Чеботарь и Николае Йорги. Здесь запланирован ремонт водопровода у дома №103, передает stiri.md

На время проведения работ изменится маршрут троллейбуса №3. В направлении следования он будет курсировать с улицы Константина Стере по улицам Алексея Щусева, Бухарест, Василе Александри, после чего вернется на привычный маршрут. В обратном направлении троллейбус будет следовать по обычной схеме.

Также с 22 июля по 16 августа полностью перекрыто движение по улице Ойтуз на участке между улицами Одесской и Копэчень, а также по улице Копэчень между улицами Ойтуз и Фынтынилор. Ограничения связаны со строительством линии электроснабжения по адресу улица Ойтуз, 10.

Подрядчики установят необходимые дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину, а также строго соблюдать Правила дорожного движения.

Источник
stiri.md logostiri
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