Движение на нескольких улицах Кишинева ограничат до конца августа.

Кроме того, 23 июля с 09:00 до 22:00 будет частично перекрыто движение по улице Алексея Матеевича на участке между улицами Марии Чеботарь и Николае Йорги. Здесь запланирован ремонт водопровода у дома №103, передает stiri.md

На время проведения работ изменится маршрут троллейбуса №3. В направлении следования он будет курсировать с улицы Константина Стере по улицам Алексея Щусева, Бухарест, Василе Александри, после чего вернется на привычный маршрут. В обратном направлении троллейбус будет следовать по обычной схеме.

Также с 22 июля по 16 августа полностью перекрыто движение по улице Ойтуз на участке между улицами Одесской и Копэчень, а также по улице Копэчень между улицами Ойтуз и Фынтынилор. Ограничения связаны со строительством линии электроснабжения по адресу улица Ойтуз, 10.

Подрядчики установят необходимые дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину, а также строго соблюдать Правила дорожного движения.