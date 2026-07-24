В Кишиневе охранник избил клиентов караоке-бара и магазина и получил три года тюрьмы.

В Кишиневе 27-летний сотрудник частной охранной компании получил три года лишения свободы за превышение полномочий и жестокое обращение с двумя гражданами.

Мужчину также лишили права заниматься охранной деятельностью на четыре года, сообщает прокуратура Кишинева, передает rupor.md

Судебное разбирательство проходило в отсутствие обвиняемого, так как он не явился на заседания и был объявлен в розыск. По данным следствия, оба инцидента произошли в секторе Ботаника в 2022 году, когда охранник выезжал на вызовы после срабатывания тревожных кнопок.

Первый случай произошел в июне 2022 года в караоке-баре. Прибыв на конфликт между посетителем и персоналом, фигурант с коллегой вывели мужчину на улицу, где охранник избил его, повалил на землю и заломил руки. После того как пострадавший вызвал полицию по номеру 112, обвиняемый продолжить наносить ему удары, а затем попросил напарника связать руки жертвы пластиковой стяжкой. Несмотря на жалобы мужчины на сильную боль и посиневшие кисти, его продолжали удерживать на земле, придавливая ногой и оскорбляя.

Второй эпизод зафиксирован в сентябре 2022 года возле круглосуточного магазина. Охранники выехали на вызов из-за покупателя, которому отказали в продаже алкоголя в ночное время. На улице обвиняемый заломил клиенту руки за спину, нанес удары ногой в спину и кулаком в лицо, а затем отвел его на 20 метров от здания и снова пнул.

В обоих случаях эксперты зафиксировали у пострадавших телесные повреждения: кровоподтеки и ссадины на лице, руках и ногах. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Вынесенный приговор не является окончательным и может быть обжалован в апелляционном порядке.