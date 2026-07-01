Появились подробности «побега» экс-заместителя главы МВД Чебана, приговоренного к 8 годам тюрьмы.

Бывший заместитель министра внутренних дел Вячеслав Чебан был объявлен в розыск в начале этого месяца после того, как был приговорен к 8 годам лишения свободы по уголовному делу.

Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 284 Уголовного кодекса, — «создание или руководство преступной организацией», передает pulsmedia.md

В настоящее время он скрывается от правоохранительных органов на левом берегу Днестра.

Таким образом, согласно источникам, Чебан явился на судебное заседание, назначенное в Кишиневском суде, в секторе Буюканы, после того, как судья Анна Кучереску огласила приговор, около 16:50. После этого он поспешно покинул зал суда, сел в свой Range Rover с номерным знаком VQO 914 и поехал к дому своей избранницы на улице Чокырлией.

Осужденный оставил свой автомобиль во дворе ее дома, после чего сел за руль ее автомобиля, также Range Rover с номерным знаком CMT 111, и поспешно поехал в один из районов на левом берегу реки Днестр, через Хырбовэц.

Стоит отметить, что последнее пересечение государственной границы бывшим заместителем министра внутренних дел Вячеславом Чебаном было зафиксировано 16 июня на таможенном посту Скулень.

В то же время источники в INI, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что Национальная полиция не была уведомлена прокуратурой PCCOCS о том, что должно состояться судебное заседание, на котором будет вынесено решение по делу Чебана, и что сотрудники правоохранительных органов были уведомлены о его приговоре к 8 годам лишения свободы с исполнением лишь примерно через 40 минут после вынесения приговора.