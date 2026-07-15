Исполнение наказаний в виде лишения свободы будет реформировано.

Республика Молдова готовится к кардинальному изменению порядка исполнения наказаний в виде лишения свободы.

Министерство юстиции разработало законопроект, предусматривающий внедрение прогрессивной системы исполнения наказаний, при которой режим содержания будет зависеть не только от тяжести совершенного преступления или срока наказания, но и от поведения осужденного, а также его прогресса в процессе исправления, передает noi.md со ссылкой на bizlaw.md

Одним из ключевых нововведений станет введение четырех режимов исполнения наказания — максимальной безопасности, закрытого, полузакрытого и открытого. Переход из одного режима в другой будет возможен в зависимости от поведения осужденного, снижения риска рецидива и выполнения целей, предусмотренных индивидуальным планом.

В то же время законопроект предусматривает возможность перевода осужденного на более строгий режим, если результаты оценки покажут повышение уровня риска или отказ от участия в мероприятиях, направленных на реинтеграцию.

Документ также предусматривает изменения в судебных процедурах. В частности, лица, отбывающие наказание, как правило, будут участвовать в судебных заседаниях посредством видеоконференции, а суды больше не будут указывать исправительное учреждение, в котором должно исполняться наказание.

Решение о режиме содержания будет принимать администрация пенитенциарного учреждения на основании индивидуальной оценки. Кроме того, вводится отдельный механизм, позволяющий осужденным обжаловать решения об установлении или изменении режима содержания.

Согласно законопроекту, новые правила должны вступить в силу 1 января 2030 года. Этот срок считается необходимым для разработки подзаконных актов, создания новых структур и подготовки персонала пенитенциарной системы.