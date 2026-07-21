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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 20:31
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Обвиняемый в избиении парня нарушил домашний арест, но суд отказался отправить его в СИЗО

Суд повторно оставил под домашним арестом мужчину, обвиняемого в жестоком избиении 19-летнего администратора заведения в Рышканах.

Обвиняемый в избиении парня нарушил домашний арест, но суд отказался отправить его в СИЗО.
Обвиняемый в избиении парня нарушил домашний арест, но суд отказался отправить его в СИЗО.

Прокуратура утверждает, что он покидал дом вопреки установленным ограничениям, что подтверждается данными электронного браслета и маршрутом его передвижения, передает rupor.md

Нападение произошло в ночь на 29 июня на террасе заведения в городе Рышканы. По появившейся в публичном пространстве информации, 19-летний администратор якобы вмешался, чтобы защитить сотрудницу заведения.

На распространенной в Интернете видеозаписи видно, как мужчину валят на землю, после чего бьют руками и ногами. Остальные находившиеся рядом люди наблюдают за происходящим и не останавливают нападение.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном несколькими лицами. Предполагаемого участника нападения задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Прокурор потребовал заключить его под предварительный арест на 30 суток. Однако 1 июля суд назначил обвиняемому домашний арест с электронным наблюдением.

Прокуратура обжаловала решение, но 14 июля Апелляционная палата Севера отклонила жалобу. В тот же день обвиняемый, по данным следствия, покинул место проживания и нарушил установленные ограничения.

После этого обвинение повторно потребовало отправить мужчину в СИЗО. Однако 21 июля следственный судья Рышканского офиса суда Дрокии отказал и сохранил домашний арест. Прокурор намерен обжаловать и это решение.

После публикации видеозаписи также появились сообщения, что молодого человека якобы вынуждали забрать заявление из полиции. Депутат ПДС Людмила Адамчук сообщила, что намерена пригласить пострадавшего в парламент и запросить официальную информацию о расследовании и возможном давлении на него.

В прокуратуре сообщили, что сведения о предполагаемом нарушении прав потерпевшего и оказании на него давления проверяются. Следователи также назначили судебно-медицинскую экспертизу. После определения тяжести травм юридическая квалификация действий обвиняемых может быть изменена.

Расследование продолжается. Обвиняемый пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
rupor.md logorupor
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