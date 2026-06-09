В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе
В столице стартовал масштабный проект по модернизации Хынчештского шоссе на участке от круговой развязки «40 лет» до улицы Леха Качиньского.
По заявлению городских властей, дорожная инфраструктура на этом отрезке полностью обновится впервые с момента ее строительства, передает rupor.md
Программа масштабной реконструкции включает в себя комплексный ремонт дорожного полотна и прилегающей территории. В ходе работ профильные службы выполнят следующие задачи:
- Обустройство пешеходных зон: строительство новых тротуаров и восстановление старого покрытия.
- Обновление автоинфраструктуры: создание парковочных мест и текущий ремонт проезжей части, сильно пострадавшей в зимний период.
- Благоустройство и свет: создание новых зеленых зон и полная модернизация системы общественного освещения.
Параллельно дорожные бригады восстановят прилегающие дороги, которые соединяют Хынчештское шоссе с улицей Георге Асаки.
Генеральный мэр Кишинева Ион Чебан подчеркнул стратегическую важность данного объекта для города.
«Эти работы критически необходимы, так как с момента постройки улицы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Муниципальные бригады уже находятся на объекте и активно ведут работы», — сообщил градоначальник.
Сроки завершения модернизации и возможные ограничения движения транспорта на данном участке столичная мэрия сообщит дополнительно.