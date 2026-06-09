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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 21:28
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В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе

В столице стартовал масштабный проект по модернизации Хынчештского шоссе на участке от круговой развязки «40 лет» до улицы Леха Качиньского.

В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе.
В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе.

По заявлению городских властей, дорожная инфраструктура на этом отрезке полностью обновится впервые с момента ее строительства, передает rupor.md

Программа масштабной реконструкции включает в себя комплексный ремонт дорожного полотна и прилегающей территории. В ходе работ профильные службы выполнят следующие задачи:

  • Обустройство пешеходных зон: строительство новых тротуаров и восстановление старого покрытия. 
  • Обновление автоинфраструктуры: создание парковочных мест и текущий ремонт проезжей части, сильно пострадавшей в зимний период. 
  • Благоустройство и свет: создание новых зеленых зон и полная модернизация системы общественного освещения.

Параллельно дорожные бригады восстановят прилегающие дороги, которые соединяют Хынчештское шоссе с улицей Георге Асаки.

Генеральный мэр Кишинева Ион Чебан подчеркнул стратегическую важность данного объекта для города.

«Эти работы критически необходимы, так как с момента постройки улицы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Муниципальные бригады уже находятся на объекте и активно ведут работы», — сообщил градоначальник.

Сроки завершения модернизации и возможные ограничения движения транспорта на данном участке столичная мэрия сообщит дополнительно.

В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе

В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе

В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе

Источник
rupor.md logorupor
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