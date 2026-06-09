В Кишиневе начали капитальный ремонт Хынчештского шоссе.

По заявлению городских властей, дорожная инфраструктура на этом отрезке полностью обновится впервые с момента ее строительства, передает rupor.md

Программа масштабной реконструкции включает в себя комплексный ремонт дорожного полотна и прилегающей территории. В ходе работ профильные службы выполнят следующие задачи:

Обустройство пешеходных зон: строительство новых тротуаров и восстановление старого покрытия.

строительство новых тротуаров и восстановление старого покрытия. Обновление автоинфраструктуры: создание парковочных мест и текущий ремонт проезжей части, сильно пострадавшей в зимний период.

создание парковочных мест и текущий ремонт проезжей части, сильно пострадавшей в зимний период. Благоустройство и свет: создание новых зеленых зон и полная модернизация системы общественного освещения.

Параллельно дорожные бригады восстановят прилегающие дороги, которые соединяют Хынчештское шоссе с улицей Георге Асаки.

Генеральный мэр Кишинева Ион Чебан подчеркнул стратегическую важность данного объекта для города.

«Эти работы критически необходимы, так как с момента постройки улицы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Муниципальные бригады уже находятся на объекте и активно ведут работы», — сообщил градоначальник.

Сроки завершения модернизации и возможные ограничения движения транспорта на данном участке столичная мэрия сообщит дополнительно.