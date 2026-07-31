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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 10:20
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Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов

Пожар на складе строительных материалов на улице Узинелор, 90/E в Кишиневе полностью ликвидировали утром 31 июля. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов.
Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов.

Возгорание началось 30 июля, в 06:31, а о полной ликвидации всех очагов сообщили сегодня в 07:32. Ночью на месте оставался пожарный расчет, который разбирал и проливал поврежденные конструкции, следил за обстановкой и тушил небольшие очаги, пишет rupor.md

Огонь охватил три помещения общей площадью около 2 750 квадратных метров. Внутри находились строительные материалы, производственное оборудование и другое имущество.

В тушении участвовали 82 сотрудника ГИЧС, 13 пожарных машин и восемь вспомогательных автомобилей. Чтобы не допустить распространения огня на соседние здания, спасатели создали пять участков тушения. К работам также привлекли полицию, карабинеров, медиков, сотрудников Chișinău-Gaz и Premier Energy.

Специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства возгорания.

Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов

Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов

Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов

Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов

Пожар на складе в Кишиневе полностью потушили спустя 25 часов

Источник
rupor.md logorupor
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