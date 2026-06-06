В Кишиневе мошенники убедили пенсионерку передать им около миллиона леев.

По предварительным данным, 77-летняя женщина лишилась 923 тысяч леев в результате мошеннической схемы, организованной неизвестными лицами, передает noi.md

Как сообщили в полиции, злоумышленники связались с женщиной по телефону и сообщили ей ложную информацию о якобы предстоящей замене электросчетчика.

Воспользовавшись доверием пенсионерки, они убедили ее передать крупные суммы денег. В рамках этой схемы женщина передала мошенникам в общей сложности 923 тысячи леев двумя частями. 3 июня она отдала 650 тысяч леев курьеру возле одного из магазинов на Московском проспекте.

На следующий день, 4 июня, она передала еще 273 тысячи леев. По словам потерпевшей, деньги были взяты из личных сбережений, а также из займа в размере 250 тысяч леев, полученного у знакомых. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению причастных лиц и выяснению всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители призывают детей, внуков и родственников пожилых людей обсуждать с ними распространенные схемы мошенничества и способы защиты от них.

В полиции напоминают, что при любых подозрениях на мошеннические действия необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.