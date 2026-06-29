Мошенники совершенствуют свои методы: власти бьют тревогу.

В Молдове за первые пять месяцев года на фоне усиления мер по борьбе с телефонным мошенничеством было заблокировано более 1,3 миллиона мошеннических звонков.

За этой цифрой скрывается явление, которое продолжает постоянно расширяться. По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ARCOM), технические механизмы, внедренные совместно с операторами связи, позволили заблокировать более 1 367 000 мошеннических звонков из примерно 19 миллионов международных вызовов, поступивших в страну, передает noi.md

Представители ведомства отмечают, что преступники постоянно меняют тактику и пользуются доверием людей. Используя методы социальной инженерии, фальшивые личные данные и правдоподобные сценарии, они убеждают жертв раскрыть пароли, банковские коды или другую конфиденциальную информацию.

Чтобы ограничить число таких попыток, операторы связи и Полиция Республики Молдова запустили кампании оповещения через SMS и создали инструменты, с помощью которых пользователи могут оперативно сообщать о подозрительных звонках. Параллельно с этим поставщики услуг связи работают над внедрением новых технических стандартов, которые позволят эффективнее выявлять мошеннические вызовы.

ARCOM предупреждает, что следующим серьезным вызовом становится использование искусственного интеллекта. По данным ведомства, мошенники могут создавать все более убедительные сообщения и диалоги, используя информацию, собранную в социальных сетях. Кроме того, часть попыток обмана перемещается в мессенджеры и на другие онлайн-платформы, где возможности вмешательства со стороны операторов связи ограничены.

Власти призывают граждан с осторожностью относиться к любому звонку или сообщению, в котором запрашиваются персональные данные, пароли или денежные переводы. По заявлению ARCOM, самым эффективным методом защиты остается проверка информации и отказ от предоставления конфиденциальных данных незнакомым лицам, кем бы они ни представлялись.